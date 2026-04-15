Galeria Shochu, saquê e soju: entenda as diferenças entre as bebidas asiáticas Apesar de frequentemente confundidos fora do continente asiático, shochu, saquê e soju são bebidas alcoólicas bastante distintas, tanto em sua origem quanto em processo de produção, além do perfil de sabor. As três têm raízes culturais profundas (duas no Japão e uma na Coreia do Sul) e, embora compartilhem alguns elementos históricos e técnicos, apresentam diferenças fundamentais que ajudam a explicar suas identidades próprias no cenário gastronômico e etílico mundial. Por Flipar

Saquê, soju e shochu: quais as diferenças entre essas bebidas alcoólicas japonesas? - Reprodução de Instagram