Shochu, saquê e soju: entenda as diferenças entre as bebidas asiáticas

O saquê, tradicional do Japão, é uma bebida fermentada à base de arroz, água, levedura e um fungo chamado koji, responsável por transformar o amido do grão em açúcar antes da fermentação alcoólica.
Diferentemente de destilados, o saquê é produzido por um processo semelhante ao da cerveja, o que resulta em uma graduação alcoólica mais moderada, geralmente entre 12% e 16%. Seu sabor pode variar amplamente, indo de notas frutadas e florais a perfis mais encorpados dependendo do tipo de arroz e do método de produção.
Já o shochu, também japonês, é uma bebida destilada, o que o coloca em outra categoria em relação ao saquê. Ele é produzido a partir de uma base fermentada, que pode incluir arroz, cevada, batata-doce ou outros ingredientes, e depois passa por destilação, concentrando o teor alcoólico.
O resultado é uma bebida com teor alcoólico geralmente entre 20% e 25%, com sabores que variam bastante conforme a matéria-prima utilizada, podendo ser mais terrosos, adocicados ou suaves. Essa diversidade faz do shochu uma bebida versátil, consumida pura, com gelo ou em coquetéis.
O soju, por sua vez, é a bebida alcoólica mais popular da Coreia do Sul e também pertence à categoria dos destilados. Tradicionalmente feito de arroz, ele passou a ser produzido, ao longo do século 20, com diferentes fontes de amido, como batata-doce, trigo ou mandioca, especialmente após restrições ao uso do arroz em períodos de escassez.
O teor alcoólico do soju costuma variar entre cerca de 15% e 30%, sendo frequentemente mais baixo e com perfil mais neutro em versões industrializadas, o que o torna comparável, em alguns casos, à vodca.
Além das diferenças técnicas, cada bebida também carrega práticas culturais próprias. O saquê é tradicionalmente associado à gastronomia japonesa e pode ser servido quente ou frio, dependendo do estilo. O shochu tem consumo mais cotidiano no Japão, muitas vezes acompanhado de refeições simples. Já o soju é parte central da cultura social coreana, frequentemente consumido em grupo, seguindo regras de etiqueta que valorizam o respeito e a convivência.