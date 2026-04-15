Emma Thompson assina carta contra a compra da Warner pela Paramount

Depois de terem anunciado a venda da gigante do cinema para a Netflix, a Paramount continuou tentando barrar a negociação através de uma compra hostil, até que uma nova proposta da Paramount foi aceita pelo conselho da Warner, o que fez com que a Netflix saísse da negociação. Atualmente, a possível compra da Warner pela Paramount ainda depende da aprovação de órgãos reguladores e pode alterar significativamente o mercado do entretenimento.