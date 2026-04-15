Galeria De paisagem inóspita à poeira de ouro: Duna do Monte Erebus mistura extremos naturais raros A Duna do Monte Erebus é uma formação geológica única localizada na costa da Antártida. Seu cume atinge 3.794 metros acima do nível do mar, fazendo do monumento o segundo vulcão mais alto da região, depois do Monte Sidley. Sua paisagem de gelo e cinzas vulcânicas cria um cenário que mistura extremos naturais raros, revelando ponto de interesse científico e simbólico, onde natureza e mistério se encontram. Esse contraste entre gelo e cinzas desperta a imaginação de quem observa, pois une elemento Por Flipar

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