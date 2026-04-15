Galeria Variedade e sabor que revelam culturas regionais na gastronomia da Ásia Cada vez mais popular no Brasil, a culinária japonesa deixou de ser algo restrito a ocasiões especiais. Hoje, está presente em restaurantes de diferentes estilos, conquistando o paladar com sua variedade e equilíbrio de sabores. Por Flipar

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