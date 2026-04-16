Galeria Como surgem infestações de mosquitos no ambiente doméstico A presença repentina de mosquitos dentro de casa é um fenômeno que tem explicações bem estabelecidas na biologia e na ecologia urbana. Espécies como Aedes aegypti, Culex quinquefasciatus (o popular pernilongo) e Aedes albopictus são altamente adaptadas a ambientes urbanos e conseguem se reproduzir em espaços mínimos, muitas vezes dentro das próprias residências. Diferentemente do que se imagina, uma “infestação” nem sempre vem de fora. Ela pode surgir a partir de focos domésticos que passam desp Por Flipar

Reprodução de vídeo TV Globo