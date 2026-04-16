Galeria Por que soluçamos e às vezes demora tanto para ir embora? Surgindo sem aviso, o soluço é resultado de um pequeno “descontrole” do corpo. As contrações involuntárias do diafragma provocam aquele som característico, geralmente passageiro, mas que pode arrancar boas tentativas — nem sempre eficazes — de fazê-lo desaparecer. Por Flipar

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