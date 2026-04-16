Animais Jiboia de 10 kg é encontrada sob sofá e surpreende moradores de Geribá, bairro badalado e turístico de Búzios Uma jiboia de cerca de 10 kg foi encontrada dentro de uma casa em Armação dos Búzios, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, escondida debaixo de um sofá, causando susto nas moradoras idosas do imóvel. O caso ocorreu no bairro Geribá e mobilizou equipes da Guarda Ambiental, acionadas após a presença do animal ser percebida dentro da residência. Quando os agentes chegaram, a serpente já estava contida, o que facilitou a retirada com segurança. Por Flipar

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