Paisagem que lembra a superfície lunar: descubra o Vale da Lua no Atacama

Visitar o Vale da Lua excede a visão de paisagens ao se sentir o silêncio absoluto, o vento cortante e a textura das rochas. Cada passo é uma imersão sensorial: o contraste entre calor do dia e frio da noite intensifica a experiência em um lugar que desperta emoções profundas e reflexões sobre a vida. A aridez extrema, inclusive, faz valorizar ainda mais a presença da água e da vegetação em outros ambientes.