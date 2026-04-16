Estilo de Vida Por que os dedos ficam enrugados na água: o mecanismo do corpo que vai além da absorção e pode até melhorar a aderência Quando os dedos ficam enrugados após algum tempo na água, muita gente pensa que isso acontece apenas porque a pele “incha”. Essa explicação, apesar de comum, não é a mais correta segundo a ciência atual. O fenômeno, na verdade, envolve um processo ativo do corpo humano. Ele está relacionado ao funcionamento do sistema nervoso e não apenas à absorção de líquido. Ou seja, não é um efeito passivo como parece à primeira vista. Trata-se de uma resposta fisiológica com possível função prática. E enten Por Flipar

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