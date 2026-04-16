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Por que os dedos ficam enrugados na água: o mecanismo do corpo que vai além da absorção e pode até melhorar a aderência

Quando os dedos ficam enrugados após algum tempo na água, muita gente pensa que isso acontece apenas porque a pele “incha”. Essa explicação, apesar de comum, não é a mais correta segundo a ciência atual. O fenômeno, na verdade, envolve um processo ativo do corpo humano. Ele está relacionado ao funcionamento do sistema nervoso e não apenas à absorção de líquido. Ou seja, não é um efeito passivo como parece à primeira vista. Trata-se de uma resposta fisiológica com possível função prática. E enten

Por Flipar
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O enrugamento ocorre porque os vasos sanguíneos dos dedos se contraem após alguns minutos na água. Essa contração reduz o volume interno e faz a pele “afundar”, formando rugas.

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Esse mecanismo é controlado pelo sistema nervoso autônomo, o mesmo que regula funções involuntárias. Por isso, pessoas com danos nervosos podem não apresentar esse efeito nos dedos.

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Além de curioso, o fenômeno pode ter uma utilidade evolutiva. As rugas funcionariam como sulcos que melhoram a aderência em superfícies molhadas.

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Esse efeito é comparado ao desenho de pneus, que ajuda a escoar a água. Assim, segurar objetos úmidos ou caminhar em locais escorregadios se tornaria mais fácil.

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Em relação ao tempo, o enrugamento costuma começar entre 3 e 5 minutos de imersão. Ele se torna mais evidente após cerca de 10 a 15 minutos, variando conforme cada pessoa

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