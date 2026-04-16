Por que os dedos ficam enrugados na água: o mecanismo do corpo que vai além da absorção e pode até melhorar a aderência

O enrugamento ocorre porque os vasos sanguíneos dos dedos se contraem após alguns minutos na água. Essa contração reduz o volume interno e faz a pele “afundar”, formando rugas.
Esse mecanismo é controlado pelo sistema nervoso autônomo, o mesmo que regula funções involuntárias. Por isso, pessoas com danos nervosos podem não apresentar esse efeito nos dedos.
Além de curioso, o fenômeno pode ter uma utilidade evolutiva. As rugas funcionariam como sulcos que melhoram a aderência em superfícies molhadas.
Esse efeito é comparado ao desenho de pneus, que ajuda a escoar a água. Assim, segurar objetos úmidos ou caminhar em locais escorregadios se tornaria mais fácil.
Em relação ao tempo, o enrugamento costuma começar entre 3 e 5 minutos de imersão. Ele se torna mais evidente após cerca de 10 a 15 minutos, variando conforme cada pessoa