Os países com maior território do planeta

Com 195 países reconhecidos pela ONU, o mundo abriga nações de diferentes tamanhos — algumas realmente impressionam. Os maiores países do planeta se destacam não só pela extensão territorial, mas também pela diversidade de paisagens e riquezas naturais.

1º lugar: Rússia (Europa/Ásia) - Território: 17.098.246 km² - Capital: Moscou.

2° lugar: Canadá (América do Norte) - Território: 9.984.670 km² - Capital: Ottawa

3° lugar: Estados Unidos (América do Norte) - Território: 9.833.517 km² - Capital: Washington

4° lugar: China (Ásia) - Território: 9.600.000 km² - Capital: Pequim

5° lugar: Brasil (América do Sul) - Território: 8.515.767 km² - Capital: Brasília

6° lugar: Austrália (Oceania) - Território: 7.692.060 km² - Capital: Camberra

8° lugar: Argentina (América do Sul) - Território: 2.780.400 km² - Capital: Buenos Aires

9° lugar: Cazaquistão (Ásia) - Território: 2.724.902 km² - Capital: Astana

10° lugar: Argélia (África) - Território: 2.381.741 km² - Capital: Argel

11° lugar: República Democrática do Congo (África) - Território: 2.344.858 km² - Capital: Kinshasa

12° lugar: Arábia Saudita (Ásia) - Território: 2.206.714 km² - Capital: Riad

13° lugar: Groenlândia (América do Norte) - Território: 2.166.086 km² - Capital: Nuuk

14° lugar: México (América do Norte) - Território: 1.964.375 km² - Capital: Cidade do México

15° lugar: Indonésia (Ásia) - Território: 1.910.931 km² - Capital: Jacarta

16° lugar: Sudão (África) - Território: 1.886.000 km² - Capital: Cartum

17° lugar: Líbia (África) - Território: 1.676.198 km² - Capital: Trípoli

18° lugar: Irã (Ásia) - Território: 1.628.750 km² - Capital: Teerã

19° lugar: Mongólia (Ásia) - Território: 1.564.116 km² - Capital: Ulan Bator

20° lugar: Peru (América do Sul) - Território: 1.285.216 km² - Capital: Lima

