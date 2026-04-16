Os países com maior território do planeta

1º lugar: Rússia (Europa/Ásia) - Território: 17.098.246 km² - Capital: Moscou.
2° lugar: Canadá (América do Norte) - Território: 9.984.670 km² - Capital: Ottawa
3° lugar: Estados Unidos (América do Norte) - Território: 9.833.517 km² - Capital: Washington
4° lugar: China (Ásia) - Território: 9.600.000 km² - Capital: Pequim
5° lugar: Brasil (América do Sul) - Território: 8.515.767 km² - Capital: Brasília
6° lugar: Austrália (Oceania) - Território: 7.692.060 km² - Capital: Camberra
8° lugar: Argentina (América do Sul) - Território: 2.780.400 km² - Capital: Buenos Aires
9° lugar: Cazaquistão (Ásia) - Território: 2.724.902 km² - Capital: Astana
10° lugar: Argélia (África) - Território: 2.381.741 km² - Capital: Argel
11° lugar: República Democrática do Congo (África) - Território: 2.344.858 km² - Capital: Kinshasa
12° lugar: Arábia Saudita (Ásia) - Território: 2.206.714 km² - Capital: Riad
13° lugar: Groenlândia (América do Norte) - Território: 2.166.086 km² - Capital: Nuuk
14° lugar: México (América do Norte) - Território: 1.964.375 km² - Capital: Cidade do México
15° lugar: Indonésia (Ásia) - Território: 1.910.931 km² - Capital: Jacarta
16° lugar: Sudão (África) - Território: 1.886.000 km² - Capital: Cartum
17° lugar: Líbia (África) - Território: 1.676.198 km² - Capital: Trípoli
18° lugar: Irã (Ásia) - Território: 1.628.750 km² - Capital: Teerã
19° lugar: Mongólia (Ásia) - Território: 1.564.116 km² - Capital: Ulan Bator
20° lugar: Peru (América do Sul) - Território: 1.285.216 km² - Capital: Lima