Entenda a diferença entre vegano e vegetariano e conheça adeptos famosos

Mas os veganos vão além: não usam nenhum produto que tenha sido feito com algo animal. Ou seja, bolsas de couro, produtos de higiene que tenha componente animal, etc.
Billie Eilish - A cantora, vencedora do Oscar 2022 pela música de 007 e do Oscar de 2024 pela canção de Barbie, disse que desde os 12 anos é vegana, pois ficou sabendo das práticas das indústrias de carne e não poderia aceitar o sofrimento dos animais.
Jessica Chastain - A atriz, vencedora do Oscar 2022, disse que o veganismo foi uma experiência que acabou dando certo, pois ela passou a se sentir melhor do que nunca.
Joaquin Phoenix - O ator, Oscar por 'Coringa' em 2020, acredita que o consumo de animais revela o caráter egocêntrico dos homens, que sacrificam outras espécies.
Benedict Cumberbatch - Um dos atores mais prestigiados da atualidade, também dublador, foi eleito o vegano mais bonito do mundo pelo grupo PETA, de defesa dos animais. Intérprete do Doutor Estranho, ele disse que sua dieta lhe dá a energia necessária para viver o personagem.
Natalie Portman - A atriz, vencedora do Oscar em 2011 por 'Cisne Negro', produziu o documentário 'Eating Animals' ('Comendo Animais'), em que denuncia as práticas da pecuária intensiva e pede maior consciência das pessoas sobre alimentação.
Pamela Anderson - A atriz defende que as pessoas podem viver mais e melhor com alimentos vegetais. Lançou vários artigos de moda chamados de 'cruelty free' ('sem crueldade'), abriu um restaurante temático em Paris e já fez palestras sobre o assunto.
Bill Clinton - Político, ex-presidente dos Estados Unidos, passou a abrir mão de carnes, ovos e laticínios por causa de problemas cardíacos. Ele chegou a fazer cirurgias. Sentiu-se melhor como vegano e disse que, assim, espera viver mais tempo.
Woody Harrelson - O ator, Oscar em 1989 por 'Cheers', conta que é vegano há mais de 25 anos e buscou essa alimentação não por questões éticas, mas para obter energia. Ele afirma que conseguiu. E prefere alimentos crus, que o deixam mais saudável e disposto do que os cozidos.
Gisele Bündchen - A supermodelo internacional, gaúcha, segue uma dieta de vegetais e cereais. Seu ex-marido Tom Brady, astro do futebol americano, seguia a mesma toada. Porém, Gisele já confessou que adora pão de queijo..uma tentação que foge à regra.
Tobey Maguire - O ator famoso na pele do Homem Aranha era vegetariano desde 1992 e tornou-se vegano em 2009. Ele publicou nas redes sociais: 'O veganismo é o futuro. É a única forma de garantir um futuro sustentável para nosso planeta e todos os seus habitantes'.
Casey Affleck - O ator americano faz parte de vários movimentos e campanhas pelos direitos dos animais. Vinculado à PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) e à organização Farm Sanctuary.
Kate Winslet - A atriz britânica, vencedora do Oscar de 2009 por 'O Leitor', narrou o documentário 'Comer Vai Nos Levar à Extinção', chamando atenção para a importância de uma alimentação correta e responsável.
Jared Leto - O ator e músico americano, que encarnou Morbius no cinema, tem até o apelido de Vampiro Vegano do Rock. Ele é vegano há mais de 20 anos. Leto nasceu em 26/12/1971 e diz que parece mais jovem por causa da dieta vegana.
Luisa Mell - A ativista, defensora dos direitos dos animais, é uma das vozes mais persistentes contra o consumo de carne de qualquer tipo e contra o uso de produtos derivados de animais. No livro 'Como os Animais Salvaram a Minha Vida', ela conta que jogou bolsas de grife no lixo ao adotar a filosofia.
Leonardo DiCaprio - O ator de Hollywood é ativista ambiental. Ele é sócio de Lewis Hamilton, campeão de Fórmula 1, em empresa de produtos para veganos ,a Neat Food, especializada em hambúrguer à base de plantas.