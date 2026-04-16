Galeria Formações incríveis da Natureza que desafiam a compreensão A Terra guarda cenários que parecem até de outro mundo. De formações rochosas curiosas a paisagens quase surreais, essas maravilhas naturais despertam fascínio e mostram como a natureza pode ser ao mesmo tempo bela e enigmática. Por Flipar

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