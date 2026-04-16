Gastronomia Deliciosas versões de doce de leite em diversos países; veja O doce de leite conquista paladares em diferentes países com sua textura cremosa e sabor marcante. Resultado da combinação simples de leite e açúcar, ele é versátil: vai bem puro, em sobremesas ou como recheio de diversas receitas tradicionais. Por Flipar

Reprodução de video MT Rural