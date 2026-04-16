Galeria Henry Mancini e as trilhas sonoras que marcaram a história do cinema No dia 16 de abril de 1924 nasceu Henry Mancini, um dos músicos mais versáteis da música contemporânea. Se você é fã de filmes, provavelmente já ouviu falar dele ou conhece algumas de suas composições. O músico, que faleceu em 1994, foi indicado 18 vezes ao Oscar, com 4 vitórias, 72 vezes ao Grammy, com 20 vitórias, e teve 2 indicações ao Emmy. Mancini é sinônimo de grandes trilhas sonoras do cinema e da televisão e está entre os compositores de trilhas sonoras para cinema e televisão de maior s Por Flipar

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