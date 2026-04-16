Galeria Anya Taylor-Joy comemora 30 anos e comparece ao Coachella Anya Taylor-Joy, que faz aniversário no dia 16 de abril, comemorou antecipadamente seus 30 anos. A atriz apareceu em fotos e vídeos divulgados na internet durante uma festa de aniversário com amigos em Los Angeles, no dia 9 de abril. Ela também compareceu, nos dias 10 e 11 de abril, ao Coachella, um dos maiores e mais famosos festivais de música do mundo, onde assistiu aos shows. Ao lado de amigos, como a cantora Rosé, ela pareceu se divertir no evento. Além disso, marcou presença na after party Por Flipar

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