Galeria Conheça mais sobre os instrumentos usados por anjos na arte A relação entre anjos e música está presente em diversas tradições religiosas. Nessas representações, eles aparecem como mensageiros divinos que expressam devoção por meio de cânticos, reforçando a ligação entre espiritualidade e harmonia sonora. Por Flipar

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