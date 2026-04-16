Estilo de Vida Falar sozinho não é sinal de estranheza: a psicologia explica como o hábito pode melhorar foco, organização mental e tomada de decisões Falar sozinho ainda carrega certo estigma, mas a psicologia mostra que o hábito é mais comum e útil do que parece. Longe de indicar algo negativo, pode ajudar a organizar pensamentos, esclarecer ideias e lidar com decisões. Em muitos casos, verbalizar o que se passa na mente melhora o raciocínio e o foco. Esse comportamento aparece em diferentes situações do cotidiano. Por isso, especialistas vêm revendo a forma como ele é interpretado. Por Flipar

Imagem gerada por i.a