Galeria A força do Reno: o rio estratégico que conecta nações e sustenta uma das regiões mais dinâmicas da Europa O Rio Reno é um dos rios mais emblemáticos da Europa, atravessando seis países e servindo como eixo histórico, cultural e econômico do continente. Com 1.233 quilômetros de extensão, nasce nos Alpes Suíços e deságua no Mar do Norte, sendo vital para transporte, comércio e turismo. Desde o Império Romano, o Reno foi usado como fronteira natural e rota comercial, moldando a história europeia. Ao longo de sua jornada, conecta cidades como Basileia, Estrasburgo, Colônia e Roterdã, que se tornaram cen Por Flipar

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