Galeria Como a graxa de sapato é aliada na conservação e no brilho do couro A graxa de sapato, item tradicional no cuidado com calçados, atravessa gerações como símbolo de conservação, estética e até status. Presente em casas, quartéis e estabelecimentos comerciais, ela é utilizada principalmente para limpar, hidratar e dar brilho a sapatos de couro, prolongando sua vida útil. Embora muitas vezes associada a um hábito antigo, a prática de engraxar sapatos segue relevante, especialmente em contextos formais e profissionais, onde a aparência ainda desempenha papel importa Por Flipar

Reprodução do Flickr Jeremy Sloan