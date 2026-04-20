Jonathan Joss: trajetória, carreira e a morte do ator de “Parks and Recreation”

No dia 1Âº de junho de 2025, Joss e o marido foram chamados atÃ© a antiga residÃªncia para checar a correspondÃªncia. No local, ele se envolveu em uma briga com um vizinho e foi morto a tiros. O marido contou, posteriormente, que o ator salvou sua vida ao empurrÃ¡-lo e tirÃ¡-lo da linha de tiro no momento do ataque. Uma testemunha relatou ter ouvido trÃªs disparos e visto Joss com ferimentos no pescoÃ§o e no tronco. Ele foi declarado morto no local.