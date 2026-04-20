Galeria O que é o arenito e como ele se forma? O arenito tem sido usado como material de construções desde a antiguidade. Além de sua resistência, ele chama atenção pela sua variedade de cores e pelas diferentes texturas que pode apresentar. Mas afinal, o que é o arenito e como ele se forma? O arenito uma rocha sedimentar, ou seja, um tipo de formação geológica, originada a partir da deposição de sedimentos, como areias, que passaram por processos de compactação e cimentação por minerais que atuam como um “cimento natural”, até se transform Por Flipar

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