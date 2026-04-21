Galeria Do sonho democrático à comoção nacional: 41 anos da morte de Tancredo Neves O dia 21 de abril de 2026 marca os 41 anos da morte de Tancredo Neves, figura central na transição do Brasil da ditadura militar para a democracia. Eleito indiretamente pelo Colégio Eleitoral em janeiro de 1985, Tancredo não chegou a tomar posse como presidente. Sua morte, ocorrida no Dia de Tiradentes, gerou comoção nacional e simbolizou um momento delicado da história política brasileira. Natural de Minas Gerais, ele teve uma longa trajetória pública, tendo sido primeiro-ministro no curto perí Por Flipar

Célio Azevedo - Agência Senado