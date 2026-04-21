Galeria Dia de Tiradentes: descubra a verdadeira aparência do herói nacional, diferente dos livros Em 21 de abril de 1792, Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, foi enforcado, no centro do Rio de Janeiro. A data virou feriado nacional, tamanha a importância de sua figura histórica. Porém, Tiradentes não tinha a aparência que é mostrada nos livros didáticos. A figura eternizada de Tiradentes é de um homem com cabelos longos e barba grande. A primeira tela oficial de Tiradentes (foto) data de 1890. Décio Villares pintou Tiradentes justamente com este perfil semelhante à caracterização Por Flipar

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