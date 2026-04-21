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Roma faz aniversário: cidade eterna tem importância histórica, cultural e global ao longo dos séculos

A cidade de Roma celebra em 21 de abril de 2026 o aniversário de 2.779 anos de sua fundação, tradicionalmente fixada em 753 a.C. Segundo a lenda, a origem está ligada aos irmãos Rômulo e Remo, criados por uma loba e protagonistas de um dos mitos mais conhecidos do mundo antigo. Ao longo de milênios, Roma consolidou-se como um dos principais centros políticos, culturais e religiosos da humanidade. Foi berço de um império que moldou leis, idiomas e estruturas de poder. Sua história atravessa perío

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Roma foi o coração do Império Romano, que dominou vastas regiões da Europa, do norte da África e parte da Ásia. Sua organização política e administrativa influenciou diretamente a formação de Estados modernos. A cidade tornou-se símbolo de poder e expansão.

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A herança romana está presente no direito, na engenharia e na arquitetura. Estradas, aquedutos e edifícios públicos construídos há séculos ainda inspiram projetos atuais. O chamado direito romano, por exemplo, serve de base para diversos sistemas jurídicos contemporâneos.

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Entre os monumentos mais icônicos está o Coliseu, anfiteatro que recebia espetáculos e combates na Antiguidade. Sua estrutura impressiona pela grandiosidade e pelo avançado conhecimento técnico da época. Hoje, é um dos maiores símbolos da cidade.

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Outro destaque é o Fórum Romano, centro da vida política, econômica e social da Roma Antiga. Ali se reuniam líderes, comerciantes e cidadãos. As ruínas permitem compreender o funcionamento da antiga civilização.

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O Pantheon é outro exemplo notável de engenharia romana. Construído há quase dois mil anos, possui uma cúpula monumental com abertura central. A preservação impressiona visitantes e estudiosos até hoje.

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Roma também é um dos principais centros da Igreja Católica. Dentro de seu território urbano está o Vaticano, um Estado independente e sede do papado. Essa proximidade reforça a importância espiritual da cidade, que recebe milhões de visitantes todos os anos.

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A Basílica de São Pedro é um dos maiores templos do mundo. Sua construção envolveu artistas e arquitetos renomados ao longo de décadas. O local é referência tanto religiosa quanto artística.

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A Fontana di Trevi é outro ponto turístico muito visitado. Famosa pela tradição de jogar moedas, atrai visitantes de diversas partes do mundo. Sua estética barroca é um destaque da cidade.

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O Castel Sant'Angelo foi construído no século II como mausoléu do imperador Adriano. Com o tempo, tornou-se fortaleza e refúgio dos papas, ligado ao Vaticano por uma passagem secreta. Hoje funciona como museu e mirante, oferecendo uma das vistas mais marcantes de Roma.

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Além dos monumentos antigos, Roma reúne museus, praças e ruas históricas. Caminhar pela cidade é como percorrer diferentes épocas simultaneamente. Cada esquina revela vestígios de seu passado.

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A gastronomia romana também é parte essencial da experiência. Pratos tradicionais refletem séculos de cultura e influências regionais. Comer em Roma é vivenciar sua história de forma sensorial.

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A cidade ainda se destaca como polo cultural contemporâneo. Eventos, exposições e produções artísticas mantêm sua relevância atual. Roma equilibra tradição e modernidade de forma singular.

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Celebrar o aniversário de Roma é reconhecer sua influência contínua no mundo. Poucas cidades concentram tamanha carga histórica e simbólica. Sua permanência ao longo dos séculos a torna única.

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Assim, Roma permanece como um destino que reúne história, arte e espiritualidade. Sua importância ultrapassa fronteiras e gerações. Visitar a cidade é mergulhar em uma das narrativas mais marcantes da humanidade.

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