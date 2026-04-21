Estilo de Vida Roma faz aniversário: cidade eterna tem importância histórica, cultural e global ao longo dos séculos A cidade de Roma celebra em 21 de abril de 2026 o aniversário de 2.779 anos de sua fundação, tradicionalmente fixada em 753 a.C. Segundo a lenda, a origem está ligada aos irmãos Rômulo e Remo, criados por uma loba e protagonistas de um dos mitos mais conhecidos do mundo antigo. Ao longo de milênios, Roma consolidou-se como um dos principais centros políticos, culturais e religiosos da humanidade. Foi berço de um império que moldou leis, idiomas e estruturas de poder. Sua história atravessa perío Por Flipar

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