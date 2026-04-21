Filme com Brad Pitt, “Guerra Mundial Z” vai ganhar sequência

Dirigido por Marc Forster, o primeiro filme foi lançado em 2013 e arrecadou mais de 540 milhões de dólares na bilheteria mundial. Baseado no livro de Max Brooks, o longa acompanha Gerry Lane, personagem de Pitt, ex-funcionário das Nações Unidas que viaja pelo mundo com o objetivo de deter uma pandemia zumbi e pela sobrevivência da humanidade. Vale lembrar que uma sequência já havia sido planejada anteriormente, com roteiro e direção de David Fincher, mas o projeto acabou não avançando.
'Guerra Mundial Z', filme protagonizado por Brad Pitt, vai ganhar uma continuação. A informação foi confirmada pela Paramount durante o seu painel na CinemaCon 2026. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre a trama, elenco ou equipe criativa. Também não foi confirmado se o novo projeto terá ligação direta com o primeiro filme nem se Brad Pitt está envolvido com o projeto, mas a previsão é que o longa chegue aos cinemas entre 2027 e 2028.
A agenda de Brad Pitt segue movimentada. Outro filme do ator que teve trailer divulgado na CinemaCon 2026 foi 'Heart of the Beast', que tem direção de David Ayer. Além disso, ele também vai estar na sequência de 'Era uma vez em… Hollywood', intitulada 'The Adventures of Cliff Booth'. O longa, que se passará oito anos após o original e tem previsão de estreia para agosto de 2026, é uma produção da Netflix, com direção de David Fincher e roteiro de Quentin Tarantino.
Dirigido por Marc Forster, o primeiro filme foi lançado em 2013 e arrecadou mais de 540 milhões de dólares na bilheteria mundial. Baseado no livro de Max Brooks, o longa acompanha Gerry Lane, personagem de Pitt, ex-funcionário das Nações Unidas que viaja pelo mundo com o objetivo de deter uma pandemia zumbi e pela sobrevivência da humanidade. Vale lembrar que uma sequência já havia sido planejada anteriormente, com roteiro e direção de David Fincher, mas o projeto acabou não avançando.
Saiba mais, a seguir, sobre William Bradley Pitt. Nascido em 18 de dezembro de 1963, em Shawnee, Oklahoma, nos Estados Unidos, ele é um ator vencedor do Oscar e uma das estrelas mais conhecidas de Hollywood desde quando ficou famoso em 1990. Protagonista de filmes como 'Clube da Luta', 'Onze Homens e um Segredo', 'Tróia', 'Sr. e Sra. Smith' e 'O Curioso Caso de Benjamin Button', também se destacou pela sua beleza e seus casamentos e divórcios com as atrizes Jennifer Aniston e Angelina Jolie.
Pitt cresceu em Springfield, Missouri, e frequentou a Universidade de Missouri antes de abandonar o curso pouco antes de se formar para se mudar para a Califórnia e seguir a carreira de ator. Depois de interpretar papéis menores na televisão e no cinema, Pitt chamou a atenção do público como um charmoso malandro no filme 'Thelma e Louise'.
Saiba mais, a seguir, sobre William Bradley Pitt. Nascido em 18 de dezembro de 1963, em Shawnee, Oklahoma, nos Estados Unidos, ele é um ator vencedor do Oscar e uma das estrelas mais conhecidas de Hollywood desde quando ficou famoso em 1990. Protagonista de filmes como 'Clube da Luta', 'Onze Homens e um Segredo', 'Tróia', 'Sr. e Sra. Smith' e 'O Curioso Caso de Benjamin Button', também se destacou pela sua beleza e seus casamentos e divórcios com as atrizes Jennifer Aniston e Angelina Jolie.
Pitt cresceu em Springfield, Missouri, e frequentou a Universidade de Missouri antes de abandonar o curso pouco antes de se formar para se mudar para a Califórnia e seguir a carreira de ator. Depois de interpretar papéis menores na televisão e no cinema, Pitt chamou a atenção do público como um charmoso malandro no filme 'Thelma e Louise'.
Depois, ele, aos poucos, consolidou a sua carreira em Hollywood para além de um rosto bonito com atuações muito elogiadas pela crítica especializada e pelo público. Em 1996, por exemplo, ganhou o Globo de Ouro e foi indicado ao Oscar pela sua atuação no filme de ficção científica '12 Macacos'.
O ano de 2001 foi muito bom para Pitt. Ele foi indicado ao Emmy por sua participação na sitcom 'Friends' e protagonizou, junto de George Clooney, Matt Damon, Bernie Mac e Julia Roberts, 'Onze Homens e um Segredo', filme dirigido por Steven Soderbergh, a quinta maior bilheteria mundial de 2001 e que teve três sequências: 'Doze Homens e Outro Segredo' e 'Treze Homens e um Novo Segredo'.
Em 2005, Brad Pitt estrelou ao lado de Angelina Jolie o filme de ação 'Sr. e Sra. Smith', outro grande sucesso de bilheteria, que arrecadou mais de 478 milhões de dólares em todo o mundo e marcou o início de um dos relacionamentos mais emblemáticos de Hollywood. A história acompanha um casal que vive como espiões em segredo e que, ao descobrirem a verdadeira identidade um do outro, passam a receber a missão de eliminar um ao outro.
Pitt foi indicado ao Oscar de Melhor Ator pelo filme 'O Curioso Caso de Benjamin Button', no qual interpretou o personagem-título, que nasce com 70 anos e rejuvenesce ao longo da vida, e pela sua atuação como Billy Beane no drama sobre beisebol 'O Homem que Mudou o Jogo'. Baseado em uma história real, conta a história do homem que montou times de sucesso usando estatísticas para adquirir jogadores bons, baratos e menos conhecidos.
Em 2020, Brad Pitt ganhou o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante por sua atuação como Cliff Booth, um dublê leal e carismático, em 'Era Uma Vez em... Hollywood'. O longa, dirigido por Quentin Tarantino, foi indicado na categoria de Melhor Filme no Oscar e contou com um elenco de estrelas como Leonardo DiCaprio, Margot Robbie e Al Pacino.
Outros títulos da filmografia de Pitt são 'Guerra Mundial Z', 'Ad Astra: Rumo às Estrelas', 'Bastardos Inglórios', 'Queime Depois de Ler', 'Babel', 'O Assassinato de Jesse James pelo Covarde Robert Ford', 'Jogo de Espiões', 'A Mexicana', 'Entrevista com o Vampiro', 'Lendas da Paixão', 'Seven - Os Sete Crimes Capitais', 'Sete Anos no Tibet', 'Clube da Luta', 'Tróia', 'A Árvore da Vida', 'A Grande Aposta', 'Trem-Bala', 'Lobos' e 'F1: O Filme'.
Brad Pitt tem sua própria produtora de filmes, a Plan B Entertainment. Como produtor, ele já foi indicado algumas vezes ao Oscar e ganhou a estatueta quando '12 Anos de Escravidão' venceu o prêmio de Melhor Filme. Também conquistou o Emmy de Melhor Filme para TV como produtor pelo filme 'The Normal Heart', estrelado por Mark Ruffalo.
Outros títulos da filmografia de Pitt são 'Guerra Mundial Z', 'Ad Astra: Rumo às Estrelas', 'Bastardos Inglórios', 'Queime Depois de Ler', 'Babel', 'O Assassinato de Jesse James pelo Covarde Robert Ford', 'Jogo de Espiões', 'A Mexicana', 'Entrevista com o Vampiro', 'Lendas da Paixão', 'Seven - Os Sete Crimes Capitais', 'Sete Anos no Tibet', 'Clube da Luta', 'Tróia', 'A Árvore da Vida', 'A Grande Aposta', 'Trem-Bala', 'Lobos' e 'F1: O Filme'.
Brad Pitt tem sua própria produtora de filmes, a Plan B Entertainment. Como produtor, ele já foi indicado algumas vezes ao Oscar e ganhou a estatueta quando '12 Anos de Escravidão' venceu o prêmio de Melhor Filme. Também conquistou o Emmy de Melhor Filme para TV como produtor pelo filme 'The Normal Heart', estrelado por Mark Ruffalo.