Entretenimento Filme com Brad Pitt, “Guerra Mundial Z” vai ganhar sequência 'Guerra Mundial Z', filme protagonizado por Brad Pitt, vai ganhar uma continuação. A informação foi confirmada pela Paramount durante o seu painel na CinemaCon 2026. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre a trama, elenco ou equipe criativa. Também não foi confirmado se o novo projeto terá ligação direta com o primeiro filme nem se Brad Pitt está envolvido com o projeto, mas a previsão é que o longa chegue aos cinemas entre 2027 e 2028. Por Flipar

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