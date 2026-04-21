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Wagner Moura aciona Justiça contra Silas Malafaia após ataques nas redes sociais

Wagner Moura decidiu acionar a Justiça após ser alvo de críticas e ataques públicos feitos pelo pastor Silas Malafaia na rede social X. De acordo com informações divulgadas pelo portal Metrópoles, o artista ingressou com uma ação pedindo indenização no valor de R$ 100 mil. O processo está em tramitação na 5ª Vara Cível da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, e corre sob sigilo, o que limita o acesso público aos detalhes do caso. A iniciativa judicial surge em meio a um cenário de fo

Por Flipar
Montagem com Reprodução dos Instagrams @wagnermoura_brasil e @advecoficial e imagem Freepik

As manifestações de Silas Malafaia ocorreram no contexto da projeção internacional do filme “O Agente Secreto”, do cineasta Kleber Mendonça Filho, que ganhou visibilidade após a premiação de Wagner Moura no Globo de Ouro na categoria Melhor Ator em Filme de Drama, além de Melhor Filme em Língua Não Inglesa, e concorreu a quatro estatuetas no Oscar 2026. Em 12 de janeiro, um dia após o reconhecimento internacional do ator baiano, o pastor utilizou suas redes sociais para fazer ataques e xingament

Reprodução dos Instagrams @wagnermoura_brasil e @advecoficial

“Wagner Moura! Para esse artista cretino, governo bom é dar aumento de 18 reais para professores e 18 bilhões para o que eles chamam de cultura. Na verdade, é compra de consciência e propaganda de governo. Você está morando no lugar errado, ao invés de EUA, vai morar em Cuba, seu esquerdista de araque”, escreveu Silas Malafaia na ocasião.

Reprodução do Instagram @silasmalafaia

Em outra postagem, Malafaia mencionou “artista que mama grana dos contribuintes”. A ação movida por Moura destaca que o ator não teve participação direta na captação de recursos para o filme em questão, que teve R$ 28 milhões de orçamento, rebatendo uma das principais linhas de crítica levantadas pelo religioso.

Reprodução do Instagram @wagnermoura_brasil

Procurado pelo Metrópoles, Malafaia reagiu com ironia à iniciativa judicial, alegando que foi apenas um entre muitos críticos que se manifestaram nas redes sociais e questionando a escolha de Moura em direcionar a ação especificamente contra ele. 'Isso viralizou em tudo o que é lugar nas redes sociais, as críticas a ele. Ele me escolheu. Pô, vai ter que processar centenas de milhares de pessoas. Tá de brincadeira”, declarou o pastor.

Reprodução do Instagram @silasmalafaia

O pastor ainda declarou que não fez acusações de corrupção contra o ator, sustentando que suas críticas se limitaram ao campo político e ideológico. “Qual é a acusação pessoal que eu faço a ele de corrupção de alguma coisa? Nenhuma. É uma vergonha para esse cara. Vai voltar a apanhar de novo nas redes sociais”, completou.

Reprodução do Instagram @silasmalafaia

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