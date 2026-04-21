Wagner Moura aciona Justiça contra Silas Malafaia após ataques nas redes sociais

As manifestações de Silas Malafaia ocorreram no contexto da projeção internacional do filme “O Agente Secreto”, do cineasta Kleber Mendonça Filho, que ganhou visibilidade após a premiação de Wagner Moura no Globo de Ouro na categoria Melhor Ator em Filme de Drama, além de Melhor Filme em Língua Não Inglesa, e concorreu a quatro estatuetas no Oscar 2026. Em 12 de janeiro, um dia após o reconhecimento internacional do ator baiano, o pastor utilizou suas redes sociais para fazer ataques e xingament
“Wagner Moura! Para esse artista cretino, governo bom é dar aumento de 18 reais para professores e 18 bilhões para o que eles chamam de cultura. Na verdade, é compra de consciência e propaganda de governo. Você está morando no lugar errado, ao invés de EUA, vai morar em Cuba, seu esquerdista de araque”, escreveu Silas Malafaia na ocasião.
Em outra postagem, Malafaia mencionou “artista que mama grana dos contribuintes”. A ação movida por Moura destaca que o ator não teve participação direta na captação de recursos para o filme em questão, que teve R$ 28 milhões de orçamento, rebatendo uma das principais linhas de crítica levantadas pelo religioso.
Procurado pelo Metrópoles, Malafaia reagiu com ironia à iniciativa judicial, alegando que foi apenas um entre muitos críticos que se manifestaram nas redes sociais e questionando a escolha de Moura em direcionar a ação especificamente contra ele. 'Isso viralizou em tudo o que é lugar nas redes sociais, as críticas a ele. Ele me escolheu. Pô, vai ter que processar centenas de milhares de pessoas. Tá de brincadeira”, declarou o pastor.
O pastor ainda declarou que não fez acusações de corrupção contra o ator, sustentando que suas críticas se limitaram ao campo político e ideológico. “Qual é a acusação pessoal que eu faço a ele de corrupção de alguma coisa? Nenhuma. É uma vergonha para esse cara. Vai voltar a apanhar de novo nas redes sociais”, completou.