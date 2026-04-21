Galeria Wagner Moura aciona Justiça contra Silas Malafaia após ataques nas redes sociais Wagner Moura decidiu acionar a Justiça após ser alvo de críticas e ataques públicos feitos pelo pastor Silas Malafaia na rede social X. De acordo com informações divulgadas pelo portal Metrópoles, o artista ingressou com uma ação pedindo indenização no valor de R$ 100 mil. O processo está em tramitação na 5ª Vara Cível da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, e corre sob sigilo, o que limita o acesso público aos detalhes do caso. A iniciativa judicial surge em meio a um cenário de fo Por Flipar

Montagem com Reprodução dos Instagrams @wagnermoura_brasil e @advecoficial e imagem Freepik