Galeria Fim da escala 6×1 avança na Câmara: entenda as propostas e os próximos passos No dia 22 de abril, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou parecer favorável apresentado pelo deputado Paulo Azi (União Brasil-BA) à tramitação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que dá fim à escala de trabalho 6x1. Nesse modelo, vigente na atualidade, são seis dias de trabalho e um de descanso. Com esse aval preliminar, que aconteceu de forma simbólica, sem votação nominal, a proposta segue para análise de uma comissão especial, etapa em que o conteúd Por Flipar

Lula Marques/ Agência Brasil