Artes O maior complexo religioso do Egito: conheça os templos de Luxor e Karnak Os templos de Luxor e Karnak, localizados na antiga Tebas, representam alguns dos maiores símbolos da arquitetura e religiosidade do Egito Antigo. Construídos ao longo de séculos, abrigaram cultos a várias divindades. A grandiosidade de suas colunas, obeliscos e salas hipostilas impressiona até hoje, revelando o poder dos faraós que os ergueram. Além de espaços religiosos, funcionavam como centros políticos e culturais, reforçando a ligação entre o poder divino e o governo. A cada reinado, novas Por Flipar

Reprodução dos Flickrs Airton Morassi e Elias Rovielo