Lírio-do-Nilo tricolor: conheça os encantos do agapanto

O cultivo do agapanto se espalhou por diversas regiões do mundo, já que ele se adapta bem a climas tropicais e subtropicais e resiste muito bem a períodos de seca. Sua versatilidade, portanto, permite que ele seja usado tanto em jardins residenciais quanto em espaços urbanos, o que contribui para a valorização de diferentes paisagens e ambientes. Com o tempo, o agapanto se consolidou como símbolo de elegância acessível, unindo beleza e praticidade em sua trajetória ornamental.