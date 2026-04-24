Gastronomia

Canela em rama: como moer em casa e aproveitar melhor o aroma da especiaria

A canela é uma das especiarias mais valorizadas na culinária e no dia a dia. Além do sabor marcante, ela é associada a propriedades antioxidantes e digestivas, sendo usada há séculos em diferentes culturas. Presente em receitas doces e salgadas, também aparece em bebidas quentes e até em preparações mais modernas.

Por Flipar
Imagem de Theo Crazzolara por Pixabay

Seu uso é bastante versátil. Pode ser adicionada a bolos, mingaus, cafés, chás e frutas, além de compor pratos salgados em algumas cozinhas. O aroma característico transforma preparos simples em experiências mais completas, o que explica sua popularidade.

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Uma alternativa interessante é comprar a canela em rama e moer em casa. Esse formato preserva melhor os compostos naturais da especiaria, garantindo mais aroma e sabor no momento do uso. Ao moer na hora, o resultado costuma ser mais intenso do que o da versão já pronta.

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Entre as formas de preparo, o moedor de café é uma das mais práticas. Vale apenas tomar alguns cuidados. A canela em pau é bem dura, então é bom quebrar em pedaços menores antes de moer para não forçar o aparelho.

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Outra opção é usar um ralador fino, especialmente se a canela estiver bem seca e em pedaços menores. O pilão também funciona bem, embora exija mais esforço. Também é possível triturar com faca, picando bem antes de levar ao moedor, ou até usar um processador pequeno, desde que em quantidades reduzidas.

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Em todos os casos, quebrar a canela em partes menores facilita o processo e evita danos aos utensílios. No fim, moer a canela em casa é um cuidado simples que faz diferença no resultado final.

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O aroma fresco, mais intenso, valoriza receitas e bebidas. Depois de moída, o ideal é armazenar em pote fechado, longe de luz e calor, para não perder qualidade rapidamente. Com alguns utensílios comuns, é possível aproveitar melhor essa especiaria tão presente no cotidiano.

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