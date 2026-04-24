Gastronomia Canela em rama: como moer em casa e aproveitar melhor o aroma da especiaria A canela é uma das especiarias mais valorizadas na culinária e no dia a dia. Além do sabor marcante, ela é associada a propriedades antioxidantes e digestivas, sendo usada há séculos em diferentes culturas. Presente em receitas doces e salgadas, também aparece em bebidas quentes e até em preparações mais modernas. Por Flipar

Imagem de Theo Crazzolara por Pixabay