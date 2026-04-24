Essas cidades parecem futuristas — mas já existem hoje

Abu Dhabi investe em projetos futuristas que reforçam sua posição como polo de inovação no Oriente Médio. Um dos principais exemplos é o Louvre Abu Dhabi, conhecido por sua arquitetura singular e pelo uso criativo de luz e geometria. A cidade combina tradição árabe com design arquitetônico inovador, criando espaços que valorizam tanto a cultura quanto a modernidade. Grandes obras urbanas e culturais ajudam a transformar a paisagem local em um cenário contemporâneo e sofisticado. Além disso, há i