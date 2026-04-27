Rodrigo Santoro e Johnny Massaro iniciam gravações de ‘O Diário de Um Mago’

Com as filmagens transcorrendo na Espanha, o longa irá acompanhar Paulo, personagem de Massaro, em uma jornada espiritual pelo tradicional Caminho de Santiago de Compostela. Ao longo do percurso por montanhas, florestas e campos, ele é guiado por Petrus, vivido por Santoro, um mentor envolto em mistério. Durante a travessia, os dois enfrentam desafios que misturam experiências físicas e espirituais, transformando a busca por autoconhecimento em uma caminhada marcada por encontros enigmáticos e f
Nascido em 22 de agosto de 1975, em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, Rodrigo Junqueira Reis Santoro é um dos atores brasileiros mais reconhecidos internacionalmente. Nos últimos anos, destacou-se em projetos diversos.
Santoro começou sua trajetória artística na televisão brasileira, destacando-se inicialmente em novelas da Rede Globo durante os anos 1990, como 'Olho no Olho' (1993), de Antônio Calmon, e 'Pátria Minha' (1994), de Gilberto Braga.
Em 'Suave Veneno' (1999), viveu Eliseu e consolidou sua reputação como galã e ator talentoso. Sua estreia no cinema ocorreu com êxito em 'Bicho de Sete Cabeças' (2000), dirigido por Laís Bodanzky, no qual interpreta um jovem internado à força em um hospital psiquiátrico.
Sua transição para Hollywood ocorreu em 2003, quando fez uma ponta em 'As Panteras Detonando', ao lado de atrizes famosas na elite do cinema norte-americano, como Cameron Diaz, Drew Barrymore e Lucy Liu.
No mesmo ano, Santoro fez um de seus papéis mais marcantes da carreira no filme 'Carandiru', adaptação do livro do médico Drauzio Varella e com direção de Héctor Babenco, no qual interpretou Lady Di.
Ainda em 2003, fez parte do elenco de 'Simplesmente Amor'. O elenco estrelado contou com nomes conhecidos, como Hugh Grant, Laura Linney, Liam Neeson e Emma Thompson.
No entanto, foi sua atuação como o rei persa Xerxes no épico '300' (2006), um retrato de forma estilizada a Batalha das Termópilas (480 a.C.), que o consolidou como um nome forte no cinema internacional.
A partir daí, Santoro emplacou papéis em 'Che: O Argentino' (2008), 'O Último Desafio' (2013), '300: A Ascensão do Império' (2014) e 'Golpe Duplo' (2015 - foto), ao lado de Will Smith e Margot Robbie. Na TV americana, Santoro se destacou em séries como 'Lost' (2004–2010), na qual interpretou Paulo, e 'Westworld' (2016–2022), da HBO, no papel de Hector Escaton.
Além de Hollywood, Santoro continuou trabalhando no Brasil, estrelando novelas como 'Mulheres Apaixonadas (2003) e filmes como 'Heleno: O Príncipe Maldito' (2011) e “O Último Azul” (2025), longa de Gabriel Mascaro que conquistou o Urso de Prata no Festival de Berlim.
Rodrigo Santoro é casado desde 2016 com a atriz Mel Fronckowiak. Dessa união, nasceram as filhas Nina e Cora. Entre seus relacionamentos anteriores mais comentados estiveram os com a atriz Luana Piovani e a modelo Ellen Jabour.