Celebridades e TV Rodrigo Santoro e Johnny Massaro iniciam gravações de ‘O Diário de Um Mago’ A Netflix confirmou no dia 16 de abril de 2026 o começo das gravações de “O Diário de Um Mago”, filme inspirado no livro de mesmo nome do escritor Paulo Coelho. A produção terá como protagonistas Rodrigo Santoro e Johnny Massaro, que voltam a contracenar após trabalharem juntos em “O Filho de Mil Homens” (2025), baseado em obra do autor português Valter Hugo Mãe, também pela plataforma de streaming. A direção fica a cargo de Vicente Amorim, conhecido pela minissérie “Senna” (2024), com produção Por Flipar

Divulgação/Netflix