Entretenimento Dinamarca, berço do Lego, tem parque dedicado ao brinquedo Localizada no centro da Dinamarca, a cidade de Billund ganhou fama internacional por ser o berço do Lego. O famoso brinquedo surgiu por lá e transformou o município em referência ligada à história da marca. Por Flipar

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