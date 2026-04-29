Galeria ‘Irritator challengeri’: fóssil de dinossauro retirado ilegalmente do Ceará há 35 anos será repatriado O governo da Alemanha confirmou a repatriação do fóssil do dinossauro Irritator challengeri ao território brasileiro após décadas de permanência irregular na Europa. A decisão ocorreu em abril de 2026, fruto de uma declaração conjunta entre as nações e da pressão diplomática intensificada durante a visita do presidente Lula ao país alemão. Retirada ilegalmente da Chapada do Araripe, no Ceará, há cerca de 35 anos, a peça permanecia em exibição no Museu Estadual de História Natural de Stuttgart de Por Flipar

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