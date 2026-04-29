Economia Receita Federal começa a notificar quem pode ser enquadrado como devedor contumaz; veja as punições A Receita Federal do Brasil iniciou o envio das primeiras notificações a contribuintes que podem ser enquadrados como devedores contumazes. A medida marca a aplicação prática da Lei Complementar nº 225/2026, criada para combater a inadimplência tributária recorrente no país Por Flipar

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