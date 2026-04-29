Galeria Obras urbanas expõem barris históricos enterrados há séculos na Noruega Um grupo de arqueólogos encontrou um tesouro histórico oculto por quatro séculos sob o asfalto de Torggata, uma das vias principais de Skien, na Noruega. Durante obras de infraestrutura nos sistemas de água e esgoto, a equipe do Instituto Norueguês de Pesquisa do Patrimônio Cultural localizou três barris de carvalho perfeitamente conservados. O achado surpreendeu os pesquisadores pela integridade das peças, que permaneciam submersas em solo úmido e entulho desde o século 17. Em seu interior, for Por Flipar

Instituto Noruegue?s de Pesquisa do Patrimo?nio Cultural (NIKU)