Filmes e Séries Jessica Alba faz 45 anos: descubra suas prioridades nesse momento da vida Jessica Alba completou 45 anos no dia 28 de abril de 2026 e, ao contrário de muitos artistas que tentam permanecer em evidência em Hollywood, a atriz decidiu se manter mais afastada de Hollywood por escolha própria, já que, após o nascimento dos filhos, ela afirmou que já não via sentido em passar longas horas nos sets de gravação. Em entrevista à 'Romper', ela explicou que os problemas de saúde que enfrentou quando criança também influenciaram sua decisão de priorizar a família e aproveitar mai Por Flipar

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