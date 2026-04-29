Entretenimento Uma Thurman vai retornar na segunda temporada de “Dexter: Ressurreição” Uma Thurman vai retornar como Charley na segunda temporada de 'Dexter: Ressurreição'. A personagem, uma ex-oficial de operações especiais ligada a Leon Prater, deixou Nova York no fim do primeiro ano para cuidar da mãe doente. A nova temporada também contará com a entrada de Brian Cox, de 'Succession', no papel do criminoso Don Framt. Além disso, Michael C. Hall seguirá como protagonista da série no papel de Dexter Morgan. Por Flipar

Divulgação