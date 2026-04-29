Uma Thurman vai retornar na segunda temporada de “Dexter: Ressurreição”

Recentemente, Uma Thurman revelou, em entrevista à revista 'InStyle', que nunca ter morado em Hollywood pode ter prejudicado sua carreira. Ela contou que chegou a alugar um apartamento em Los Angeles, mas desistiu da mudança após engravidar da filha Maya Hawke poucas semanas depois. Por isso, sentiu que não se integrou à comunidade artística de Hollywood, embora tenha valorizado a vida em Nova York ao lado dos filhos.
Uma Thurman tem três filhos. Ela teve a atriz Maya Hawke, nascida em 1998, e o músico Levon Hawke, nascido em 2002, durante o casamento com o ator Ethan Hawke, entre 1998 e 2005. Ela também é mãe de Luna, nascida em 2012, fruto do relacionamento com o empresário francês Arpad Busson. Maya, inclusive, seguiu a carreira dos pais e fez bastante sucesso na série da Netflix 'Stranger Things'.
Saiba mais, a seguir, sobre Uma Thurman. Nascida em 29 de abril de 1970, em Boston, Massachusetts, nos Estados Unidos, a atriz é conhecida por sua beleza marcante, postura sofisticada e por estrelar diversos filmes de sucesso, como 'Pulp Fiction: Tempo de Violência', 'Gattaca' e 'Kill Bill'.
Batizada em homenagem a uma divindade hindu, Thurman estreou no cinema em 'Kiss Daddy Goodnight' em 1987, um thriller de baixo orçamento. Seu primeiro papel de destaque foi como Vênus em 'As Aventuras do Barão Munchausen' no ano seguinte, dirigido por Terry Gilliam.
Thurman ganhou projeção aos 18 anos ao interpretar a etérea Cécile de Volanges em 'Ligações Perigosas' em 1998, um filme de época estrelado por John Malkovich e Glenn Close. No ano seguinte, protagonizou 'Henry e June', o primeiro filme a receber classificação indicativa NC-17 nos Estados Unidos, destinada apenas para maiores de 18 anos, dos órgãos reguladores americanos.
Um de seus papéis mais icônicos é o de Mia Wallace, a enigmática esposa de um chefão do crime em 'Pulp Fiction: Tempo de Violência', dirigido por Quentin Tarantino, o segundo filme do aclamado diretor independente. Sua atuação no longa lhe garantiu uma indicação ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante.
A parceria com Tarantino continuou em 'Kill Bill', no qual interpretou Beatrix 'a Noiva' Kiddo, codinome Mamba Negra, uma assassina movida pela vingança e uma de suas personagens mais marcantes. Com intensas cenas de artes marciais e esgrima, o filme exigiu meses de treinamento da atriz e de seus colegas de elenco, além de grande resistência física e intensidade emocional.
Ela também esteve em filmes como “Robin Hood, O Herói dos Ladrões”, “Desejos”, “Uma Mulher para Dois”, “Um Encontro Para Sempre”, “Feito Cães e Gatos, 'Gattaca: A Experiência Genética', 'Batman e Robin', 'Os Miseráveis', 'Os Vingadores', “Terapia do Amor”, “Minha Super Ex-Namorada”, “Uma Mãe em Apuros”, “Percy Jackson e o Ladrão de Raios”, “Em Guerra com o Vovô”, “The Old Guard 2” e Lindas e Letais”.
A partir de 2012, Thurman passou a atuar mais na televisão, participando de séries como 'Smash', O Tapa, Amor e Trapaças, 'Chambers', 'Nature”, 'Suspicion', “Super Pumped: The Battle for Uber” e “Dexter: Ressurreição”. Inclusive, ela foi indicada ao Emmy por seu trabalho em 'Smash' na categoria Melhor Atriz Convidada em Série de Drama.
Sobre sua carreira, Thurman fez diversas revelações em entrevista ao 'The New York Times', publicada em fevereiro de 2018. Ela afirmou que também foi uma das vítimas de Harvey Weinstein e admitiu que seus trabalhos em filmes produzidos por ele, como 'Pulp Fiction: Tempo de Violência', ajudaram a reforçar a imagem do produtor como alguém com quem as atrizes se sentiam confortáveis em trabalhar.
A entrevista também trouxe declarações sobre Quentin Tarantino. Segundo a atriz, algumas das cenas mais difíceis de 'Kill Bill' foram conduzidas pelo próprio diretor, que teria se recusado a usar uma dublê em uma sequência de carro, mesmo após ela demonstrar insegurança. Thurman perdeu o controle do veículo, bateu em uma árvore e afirmou que o acidente causou danos permanentes em seu pescoço e joelhos.