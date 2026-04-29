Galeria Quem foi J. Robert Oppenheimer? O homem por trás das bombas atômicas Robert Oppenheimer ficou muito mais conhecido a partir de 2023 pelo grande público, após a estreia de um filme dirigido por Christopher Nolan e protagonizado pelo ator irlandês Cillian Murphy no papel do cientista. Intitulado Oppenheimer, o longa abordou parte da vida pessoal do físico, seu envolvimento político com ideais progressistas, seu trabalho no Projeto Manhattan e a perseguição política que sofreu na década de 1950. O filme foi um grande sucesso, alcançou uma receita de quase um bilhão Por Flipar

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