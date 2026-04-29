Galeria Salazar: quem foi o ditador que governou Portugal por mais de três décadas Há 137 anos, em 28 de abril de 1889, nascia em Vimieiro, no interior de Portugal, António de Oliveira Salazar, figura central de um dos regimes autoritários mais duradouros da Europa no século 20. Filho de uma família rural modesta, ele cresceu em um ambiente marcado por valores tradicionais, disciplina e forte religiosidade. Durante a juventude, Salazar passou oito anos no seminário, mas acabou optando por seguir carreira acadêmica. Na Universidade de Coimbra, estudou Direito e Economia, tornan Por Flipar

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