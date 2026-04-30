Galeria Cidade eritreia de Massawa preserva mistura árabe-africana e tem clima extremo; conheça Localizada na costa do Mar Vermelho, a cidade portuária de Massawa é um dos centros históricos e econômicos mais significativos da Eritreia. Composta por duas ilhas e uma parte continental conectadas por estradas sobre o mar, a localidade construiu sua identidade a partir da intensa circulação de mercadores árabes, africanos e europeus, o que deixou marcas profundas em sua cultura e arquitetura. Seus edifícios exibem um mosaico fascinante que mistura influências otomanas, egípcias e italianas, o Por Flipar

Reprodução do Flickr David Stanley