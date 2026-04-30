Cidade eritreia de Massawa preserva mistura árabe-africana e tem clima extremo; conheça

A cidade se espalha por ilhas conectadas ao continente por pontes, com destaque para Taulud e Massawa propriamente dita, onde se concentram construções antigas e ruas estreitas de grande valor histórico. Ao longo do tempo, diferentes potências disputaram o controle da região. Durante o período de domínio otomano, a cidade se consolidou como um ponto estratégico para o comércio entre a África, a Península Arábica e a Índia.
Posteriormente, sob a ocupação italiana, Massawa passou por um processo de modernização urbana que introduziu edifícios de estilo neoclássico e art déco. No entanto, a história recente da cidade é marcada pelas cicatrizes da longa guerra de independência da Eritreia contra a Etiópia. Em 1990, a Operação Fenkil libertou o porto após intensos bombardeios aéreos que causaram danos severos a monumentos históricos e infraestruturas civis.
O porto de Massawa é o principal do país e representa um eixo vital para importações e exportações, sobretudo em um país com infraestrutura limitada. A cidade também possui relevância militar, já que sua posição no Mar Vermelho a torna estratégica em rotas marítimas internacionais.
O clima de Massawa é um dos mais quentes do mundo, com temperaturas que frequentemente ultrapassam os 40 graus Celsius, além de alta umidade, o que cria condições desafiadoras para moradores e visitantes. Apesar disso, a cidade mantém uma atmosfera vibrante, com mercados locais, pesca artesanal e uma rotina que reflete a forte ligação com o mar.
Outro ponto curioso está na forma urbana. Parte da cidade histórica foi construída com blocos de coral retirados do mar, técnica tradicional que ajudava a manter os ambientes internos mais frescos. Esse tipo de arquitetura ainda pode ser visto em construções antigas, embora muitas estejam deterioradas.
No campo religioso, Massawa se destaca por sua herança islâmica. Mesquitas históricas convivem com tradições locais, e festividades religiosas costumam reunir grande parte da população em celebrações comunitárias. Ao mesmo tempo, há presença de minorias cristãs.
A população de Massawa é composta por diversos grupos étnicos, com predominância de culturas afro-árabes, e o islamismo exerce influência significativa na vida cotidiana. Mesquitas antigas, como a Sheikh Hanafi Mosque, figuram entre os marcos religiosos e arquitetônicos mais importantes.
A gastronomia de Massawa reflete sua herança multicultural, com pratos que combinam frutos do mar frescos e especiarias árabes com o tradicional pão injera. Além do valor histórico, a cidade serve como base para expedições ao Arquipélago de Dahlak, um conjunto de ilhas virgens famoso pelos recifes de coral e pela vida marinha exuberante.
O governo eritreus implementou esforços graduais para restaurar edifícios icônicos, como o Palácio Imperial, na tentativa de preservar a identidade visual única do porto milenar. Ainda hoje, vestígios do período da Guerra de Independência são visíveis em edifícios marcados pela guerra, o que confere à cidade um caráter ao mesmo tempo resiliente e melancólico.
Nos últimos anos, esforços de reconstrução têm buscado preservar o patrimônio arquitetônico e revitalizar áreas urbanas, embora desafios econômicos e políticos dificultem avanços mais rápidos. O contraste entre as fachadas brancas e o azul profundo do oceano cria um cenário fotográfico belíssimo para os poucos turistas que exploram o país.
É certo que, entre ruínas coloniais, mesquitas históricas e o intenso calor do deserto costeiro, Massawa se apresenta como um retrato singular da história do Chifre da África e de suas complexas interações culturais ao longo dos séculos.