Galeria Fruta nativa da Mata Atlântica: cientistas investigam efeitos da guabiroba no controle glicêmico e no colesterol Uma fruta nativa do Brasil da mesma família da goiaba começou a ganhar destaque em estudos científicos por seu perfil nutricional expressivo e pelo potencial de beneficiar a saúde cardiovascular e metabólica. Pesquisadores da Universidade do Estado de Santa Catarina analisaram a guabiroba e identificaram, tanto no fruto quanto nas folhas, uma alta concentração de compostos fenólicos como os flavonoides, que possuem ação antioxidante e possível efeito anti-inflamatório, fatores que contribuem par Por Flipar

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