Estilo de Vida Dia do Trabalho: Pesquisa aponta emojis que são inadequados para o convívio dos colegas Os populares emojis revolucionaram a forma de comunicação na era das mensagens instantâneas, mas é preciso ter um certo cuidado ao usá-los em determinados contextos. Uma pesquisa do centro de estudos Lokalise revelou que muitos emojis são considerados inadequados para o ambiente corporativo. Por Flipar

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