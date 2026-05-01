Câmara aprova proibição do foie gras no Brasil e nação pode se tornar a segunda da América Latina a banir o produto

Organizações de proteção animal afirmam que essa técnica causa sofrimento significativo, podendo provocar lesões, dificuldades de locomoção e alterações fisiológicas severas. Estudos internacionais indicam que o fígado das aves pode aumentar várias vezes de tamanho, configurando um quadro considerado patológico, além de haver registros de mortalidade durante o processo. Embora a produção no Brasil seja limitada — um levantamento da organização Animal Equality identificou apenas três fazendas de
O tema também gera debates em outros países. Nos Estados Unidos, por exemplo, tentativas de restringir a venda do produto em cidades como Nova York desencadearam disputas políticas e jurídicas, além de reações internacionais, especialmente da França, onde o foie gras é visto como parte da tradição cultural.
Em diferentes regiões do mundo, a produção já foi proibida, como no Reino Unido, Dinamarca, Finlândia, Suécia, Alemanha, Itália, Israel e Turquia, além da própria Argentina. Em 2004, um caso chamou a atenção quando o estado da Califórnia desautorizou o foie gras e muitos franceses classificaram a atitude como um 'ataque a uma de suas tradições'.
A proposta agora figura entre as prioridades da Agenda Legislativa Animal para o ano de 2026. Mesmo a produção nacional sendo restrita, o produto mantém um alto valor de mercado, chegando a alcançar quase R$ 2 mil por quilo. O deputado federal Marcelo Queiroz destacou que a decisão reflete avanços na legislação brasileira.
'A aprovação de hoje corrobora com as novas mudanças na legislação brasileira com foco no bem-estar dos animais, além de reacender o debate político sobre os padrões éticos de produção do setor alimentício', comentou ele, que também é relator da Comissão de Meio Ambiente.
O foie gras é um dos produtos mais icônicos e controversos da gastronomia mundial, originário da França, onde detém o status de patrimônio cultural e gastronômico nacional. Sua origem remonta ao Egito Antigo, onde já se praticava a alimentação intensiva de aves, técnica que foi aperfeiçoada pelos romanos e, mais tarde, consolidada na região da Alsácia, na França.
Na culinária francesa, o foie gras pode ser preparado de diversas formas: cru (foie gras cru), em conserva (foie gras en conserve), semicozido (mi-cuit) ou em forma de mousse e patê. É comum servi-lo com brioche tostado, geleia de figos ou chutney de frutas, e harmonizá-lo com vinhos de Sauternes ou espumantes.
Apesar do prestígio culinário, o foie gras tornou-se alvo de controvérsias por parte de organizações de defesa dos animais, que consideram a gavagem uma prática cruel e desnecessária. Ainda assim, a França continua como principal produtora e consumidora mundial do prato.
Existem classificações específicas que determinam a qualidade do foie gras. O chamado “foie gras entier” é considerado o mais nobre, composto por um ou dois lóbulos inteiros do fígado, enquanto versões como blocos e patês podem conter emulsões ou pedaços menores.
Em termos nutricionais, o foie gras apresenta alto teor de gordura e calorias, além de fornecer vitaminas como a A e minerais importantes. Seu consumo costuma ocorrer em ocasiões especiais, como festas e celebrações, reforçando uma imagem de alimento sofisticado.