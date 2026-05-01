Animais De celebridade a morador de santuário: a trajetória de Bubbles, o chimpanzé de Michael Jackson Michael Jackson, o “Rei do Pop”, morto em 2009, teve um animal de estimação que marcou profundamente sua vida e que o acompanhou ao longo dos anos de maior fama. Trata-se de Bubbles, um chimpanzé que extrapolou a condição de pet para se tornar uma presença constante no cotidiano do astro, participando de viagens, compromissos profissionais e momentos íntimos. Bubbles ocupou um papel afetivo importante, funcionando como companhia em meio a uma rotina solitária e altamente controlada. Ao mesmo tem Por Flipar

Reprodução do Instagram @michaeljackson