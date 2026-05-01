Economia Carreiras que decepcionam: por que algumas profissões concentram mais frustração, segundo pesquisas recentes Levantamentos recentes sobre mercado de trabalho mostram que a frustração profissional não está restrita a uma área específica, mas segue padrões claros. Pesquisas de instituições como o Pew Research Center e a Gallup indicam que fatores como salário, reconhecimento e qualidade de vida pesam mais do que o diploma em si. Ainda assim, algumas carreiras concentram níveis mais altos de insatisfação. Esse cenário ajuda a explicar por que determinadas profissões aparecem com frequência em rankings neg Por Flipar

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