Entretenimento Além dos holofotes: no Dia do Trabalho descubra famosos que também têm outras profissões No Dia do Trabalho, conheça celebridades que seguiram a carreira artística e ganharam fama, mas têm outras profissões, ou exercidas por pouco tempo ou nunca exercidas. Famosos que se formaram em diferentes áreas do conhecimento. Veja alguns. Por Flipar

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