Além dos holofotes: no Dia do Trabalho descubra famosos que também têm outras profissões

Buchecha: o cantor comemorou em 2024 a sua formatura em Marketing Digital. Na ocasião, aos 49 anos, Claucirlei de Souza, finalmente, realizou o sonho de concluir uma faculdade. Orgulhoso, ele posou para fotos com beca e diploma.
Malvino Salvador: O ator e modelo nascido no Amazonas em 31/1/1976 estudou Ciências Contábeis na Universidade Federal do Amazonas (UFAM), em Manaus. Ele chegou a trabalhar como bancário.
Tonico Pereira: O ator nascido em Campos dos Goytacazes (RJ), em 22/6/1948, também é contabilista. Ele concluiu curso técnico e chegou a ser contratado como gerente de banco.
Zezé Motta - A atriz e cantora nascida em 27/6/1944 é conterrânea de Tonico Pereira ( Campos dos Goytacazes -RJ) e compartilha a mesma formação. Ela disse que, enquanto aprendia Teatro, foi obrigada pelo pai a fazer o curso de Contabilidade.
Lázaro Ramos: Para ajudar com os custos da família, Lázaro Ramos (nascido em 1/11/1978) fez curso de Patologia e trabalhou como técnico de laboratório de análises clínicas. No mesmo período, sua mãe foi diagnosticada com uma doença degenerativa.
Alexandre Barillari: Conhecido pelos papéis de Guto em Alma Gêmea e Ramon Fusily em Caminhos do Coração, o ator carioca, nascido em 19/3/1973, é arquiteto e já trabalhou no ramo.
Ricardo Tozzi: O ator nascido em 18/8/1975 em Campinas (SP), 18 de agosto de 1975 (48 anos) é um economista e foi executivo da Câmara Americana de Comércio para o Brasil. Esse era o cargo de Ricardo Tozzi antes de se tornar ator, em 2005.
Marcelo Madureira: Antes de se tornar um dos principais comediantes do país, Marcelo Madureira, nascido em 24/5/1958 em Curitiba (PR), foi professor de matemática e se formou em Engenharia de Produção pela UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro).
Paolla Oliveira: A atriz paulista, nascida em 14/4/1982, é formada em Fisioterapia pela Universidade Cruzeiro do Sul e trabalhou na área antes de ser assistente de palco de Celso Portioli e começar sua carreira artística
Wagner Moura: O ator, nascido em 27/6/1976 em Salvador (BA), formou-se em Jornalismo pela Universidade Federal da Bahia e no começo de carreira foi repórter do Michelle Marie Entrevista, onde conversava com celebridades e empresários em festas da alta sociedade.
Flávia Alessandra: A atriz, nascida em Arraial do Cabo (RJ) em 7/6/1974, se tornou popular em diversas novelas da Globo. Mas é advogada e já exerceu a profissão.
Renato Aragão: O eterno Didi Mocó, nascido em Sobral (CE) em 13/1/1935, é formado em Direito pela Universidade do Ceará, porém desde jovem já trabalhava como ator e em programas de televisão.
Marcos Caruso - O ator paulista, nascido em 22/2/1952, é advogado formado pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Mas optou pela carreira artística com grande versatilidade: além de ator, é roteirista, autor e diretor de teatro; autor de novelas e roteiros para cinema.
Caio Blat - O ator paulista, nascido em 2/6/1980, formou-se em Direito pela USP. Mas optou pelo talento como ator. Estreou em 'O Mundo da Lua' (1991-TV Cultura).
Renato Borghi - O ator e autor carioca, nascido em 30/3/1937, formou-se em Direito em 1960. Dois anos antes, havia estreado como ator. Era integrante do Teatro Oficina, companhia liderada por José Celso Martinez Corrêa.
Carlos Alberto de Nóbrega - Humorista e apresentador nascido em Niterói (RJ), em 12/3/1936, formou-se em Direito na UFRJ. É filho de Manuel de Nóbrega, um dos pioneiros da TV no Brasil. E sucedeu o pai no programa de humor 'A Praça é Nossa'.
Gracyanne Barbosa - Modelo e fisiculturista, nascida em Campo Grande (MS) em 20/9/1983, migrou para o Rio de Janeiro e formou-se em Direito em 2006 pela UFRJ. Não chegou a exercer a profissão. Ela dançava na banda Tchakabum.