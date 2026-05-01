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Além dos holofotes: no Dia do Trabalho descubra famosos que também têm outras profissões

No Dia do Trabalho, conheça celebridades que seguiram a carreira artística e ganharam fama, mas têm outras profissões, ou exercidas por pouco tempo ou nunca exercidas. Famosos que se formaram em diferentes áreas do conhecimento. Veja alguns.

Por Flipar
Imagem gerada por i.a

Buchecha: o cantor comemorou em 2024 a sua formatura em Marketing Digital. Na ocasião, aos 49 anos, Claucirlei de Souza, finalmente, realizou o sonho de concluir uma faculdade. Orgulhoso, ele posou para fotos com beca e diploma.

Reprodução Instagram

Malvino Salvador: O ator e modelo nascido no Amazonas em 31/1/1976 estudou Ciências Contábeis na Universidade Federal do Amazonas (UFAM), em Manaus. Ele chegou a trabalhar como bancário.

Instagram/@eumalvinosalvador

Tonico Pereira: O ator nascido em Campos dos Goytacazes (RJ), em 22/6/1948, também é contabilista. Ele concluiu curso técnico e chegou a ser contratado como gerente de banco.

Instagram

Zezé Motta - A atriz e cantora nascida em 27/6/1944 é conterrânea de Tonico Pereira ( Campos dos Goytacazes -RJ) e compartilha a mesma formação. Ela disse que, enquanto aprendia Teatro, foi obrigada pelo pai a fazer o curso de Contabilidade.

Reprodução/G1

Lázaro Ramos: Para ajudar com os custos da família, Lázaro Ramos (nascido em 1/11/1978) fez curso de Patologia e trabalhou como técnico de laboratório de análises clínicas. No mesmo período, sua mãe foi diagnosticada com uma doença degenerativa.

Instagram/ @oalazaroramos

Alexandre Barillari: Conhecido pelos papéis de Guto em Alma Gêmea e Ramon Fusily em Caminhos do Coração, o ator carioca, nascido em 19/3/1973, é arquiteto e já trabalhou no ramo.

Wikimedia Commons - FCKG Wesley

Ricardo Tozzi: O ator nascido em 18/8/1975 em Campinas (SP), 18 de agosto de 1975 (48 anos) é um economista e foi executivo da Câmara Americana de Comércio para o Brasil. Esse era o cargo de Ricardo Tozzi antes de se tornar ator, em 2005.

Instagram/@ricardotozzireal

Marcelo Madureira: Antes de se tornar um dos principais comediantes do país, Marcelo Madureira, nascido em 24/5/1958 em Curitiba (PR), foi professor de matemática e se formou em Engenharia de Produção pela UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro).

Instagram/@madureira

Paolla Oliveira: A atriz paulista, nascida em 14/4/1982, é formada em Fisioterapia pela Universidade Cruzeiro do Sul e trabalhou na área antes de ser assistente de palco de Celso Portioli e começar sua carreira artística

Reprodução/@paollaoliveirareal

Wagner Moura: O ator, nascido em 27/6/1976 em Salvador (BA), formou-se em Jornalismo pela Universidade Federal da Bahia e no começo de carreira foi repórter do Michelle Marie Entrevista, onde conversava com celebridades e empresários em festas da alta sociedade.

Instagram/@owagnermoura

Flávia Alessandra: A atriz, nascida em Arraial do Cabo (RJ) em 7/6/1974, se tornou popular em diversas novelas da Globo. Mas é advogada e já exerceu a profissão.

Reprodução Instagram

Renato Aragão: O eterno Didi Mocó, nascido em Sobral (CE) em 13/1/1935, é formado em Direito pela Universidade do Ceará, porém desde jovem já trabalhava como ator e em programas de televisão.

Instagram/@renatoaragao

Marcos Caruso - O ator paulista, nascido em 22/2/1952, é advogado formado pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Mas optou pela carreira artística com grande versatilidade: além de ator, é roteirista, autor e diretor de teatro; autor de novelas e roteiros para cinema.

Reprodução do site amaisinfluente.com.br

Caio Blat - O ator paulista, nascido em 2/6/1980, formou-se em Direito pela USP. Mas optou pelo talento como ator. Estreou em 'O Mundo da Lua' (1991-TV Cultura).

Reprodução do GShow

Renato Borghi - O ator e autor carioca, nascido em 30/3/1937, formou-se em Direito em 1960. Dois anos antes, havia estreado como ator. Era integrante do Teatro Oficina, companhia liderada por José Celso Martinez Corrêa.

Reprodução do site rotecul.com.br

Carlos Alberto de Nóbrega - Humorista e apresentador nascido em Niterói (RJ), em 12/3/1936, formou-se em Direito na UFRJ. É filho de Manuel de Nóbrega, um dos pioneiros da TV no Brasil. E sucedeu o pai no programa de humor 'A Praça é Nossa'.

Reprodução/Instagram

Gracyanne Barbosa - Modelo e fisiculturista, nascida em Campo Grande (MS) em 20/9/1983, migrou para o Rio de Janeiro e formou-se em Direito em 2006 pela UFRJ. Não chegou a exercer a profissão. Ela dançava na banda Tchakabum.

Instagram/ @graoficial

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