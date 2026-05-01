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Origem dos clipes de papel envolve de alfinetes à 2ª Guerra Mundial; saiba

O clipe de papel é um dos objetos mais simples e ao mesmo tempo mais engenhosos da história do design industrial. Sua origem remonta ao final do século XIX, época em que a burocracia moderna crescia rapidamente e a necessidade de organizar documentos sem danificá-los se tornava cada vez mais urgente. Antes do clipe, os papéis eram fixados com alfinetes, que furavam as folhas e as deterioravam com o tempo. A solução veio na forma de um pequeno arame dobrado em espiral, capaz de prender folhas com

Por Flipar
Pexels/Suki Lee

A autoria da invenção é disputada. O norueguês Johan Vaaler registrou uma patente em 1899 por um modelo de clipe, e por isso é frequentemente citado como inventor. No entanto, o design que se popularizou de fato foi o modelo conhecido como “Gem”, desenvolvido na Inglaterra na mesma época e fabricado pela empresa Gem Manufacturing. Foi esse formato — com suas duas alças ovais sobrepostas — que atravessou décadas e se tornou o padrão reconhecível em todo o mundo.

Dietmar Rabich/Wikimedia Commons/“Büroklammern -- 2021 -- 6481”/CC BY-SA 4.0

Durante a Segunda Guerra Mundial, os noruegueses chegaram a usar o clipe como símbolo silencioso de resistência à ocupação nazista, um gesto de união nacional que conferiu ao objeto uma dimensão política inesperada. Ao longo do tempo, o clipe se consolidou como uma ferramenta indispensável em escritórios, escolas e residências, devido à sua eficiência, baixo custo e facilidade de uso.

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Fabricado geralmente em arame de aço, muitas vezes revestido com plástico colorido ou zinco para evitar corrosão, o clipe de papel funciona por meio de tensão elástica, que mantém as folhas unidas sem perfurá-las. Essa característica representa uma vantagem em relação a métodos anteriores, pois preserva a integridade dos documentos e permite reorganizações rápidas.

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Com o passar dos anos, surgiram também algumas variações de tamanho, formato e material, adaptadas a diferentes necessidades, desde pequenos conjuntos de folhas até volumes mais espessos. Além de sua função principal, o clipe de papel ganhou usos alternativos e criativos.

Magnific/azerbaijan_stockers

Ele pode servir como marcador de páginas, ferramenta improvisada para abrir compartimentos de dispositivos eletrônicos, suporte para pequenos objetos ou até recurso em atividades artesanais. Na cultura popular, o clipe ganhou fama adicional em 2005, quando o canadense Kyle MacDonald realizou um feito incrível ao conseguir uma casa de 2 andares a partir de uma série de trocas sucessivas que partiram de um simples clipe vermelho.

Flickr/Kyle MacDonald/ReproduçãoReddit

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