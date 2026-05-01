Estilo de Vida Origem dos clipes de papel envolve de alfinetes à 2ª Guerra Mundial; saiba O clipe de papel é um dos objetos mais simples e ao mesmo tempo mais engenhosos da história do design industrial. Sua origem remonta ao final do século XIX, época em que a burocracia moderna crescia rapidamente e a necessidade de organizar documentos sem danificá-los se tornava cada vez mais urgente. Antes do clipe, os papéis eram fixados com alfinetes, que furavam as folhas e as deterioravam com o tempo. A solução veio na forma de um pequeno arame dobrado em espiral, capaz de prender folhas com Por Flipar

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