Entretenimento Unidos de Lucas irá homenagear Luiz Melodia no Carnaval do Rio em 2027 O cantor e compositor Luiz Melodia (1951 - 2017) será tema do enredo da escola de samba Unidos de Lucas no Carnaval do Rio de Janeiro de 2027. A agremiação, que está completando 60 anos, irá prestar homenagem ao artista com o tema “Bem no Compasso, O Galo Entoa A Mais Bela Melodia do Estácio!”. O desfile, na Série Prata (equivalente à terceira divisão do carnaval carioca), está previsto para a Intendente Magalhães, avenida na zona norte que sedia as disputas das divisões de acesso - na Marquês Por Flipar

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