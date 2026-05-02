Unidos de Lucas irá homenagear Luiz Melodia no Carnaval do Rio em 2027

Nascido no morro de São Carlos, no bairro do Estácio, em 7 de janeiro de 1951, Luiz Carlos dos Santos, conhecido como Luiz Melodia, construiu uma trajetória de impacto na música brasileira, com mistura de gêneros, poética singular e um timbre vocal único. Ele teve no ambiente familiar uma influência musical decisiva, pois o pai, Oswaldo Melodia, embora não quisesse que ele seguisse a carreira artística, era sambista e violonista. Ainda jovem, iniciou sua caminhada profissional conciliando difere
O talento de Melodia começou a ganhar projeção no início dos anos 1970, quando teve contato com nomes importantes da cena cultural da época, como os tropicalistas poetas Wally Salomão e Torquato Neto, que descobriram seu talento.
A partir dessa aproximação, suas composições chegaram a grandes intérpretes da música brasileira. Canções como “Pérola Negra” e “Estácio, Holly Estácio” ganharam as vozes de Gal Costa e Maria Bethânia, abrindo caminho para que o artista lançasse, em 1973, seu primeiro álbum, “Pérola Negra”.
Ao longo da década de 1970, Melodia consolidou sua presença na cena musical com discos e participações importantes, transitando com desenvoltura entre samba, soul e blues. Em 1975, chegou à final do “Festival Abertura”, organizado pela TV Globo, com a música “Ébano”. No ano seguinte, teve uma canção incluída na trilha sonora da novela “Pecado Capital”.
Em 1976, lançou pela Som Livre o seu segundo LP, 'Maravilhas Contemporâneas'. Dois anos depois, gravou o disco 'Mico de Circo', que traz na primeira faixa Luiz Melodia interpretando um clássico de Zé Keti, “Voz do Morro”, e tem canções autorais como “Onde o Sol Bate e Se Firma” e “Fadas”.
Nos anos seguintes, sua carreira seguiu produtiva, com o lançamento de diversos álbuns e a realização de shows no Brasil e no exterior. Trabalhos como “Nós” e “Felino” ajudaram a ampliar seu público, enquanto canções marcantes, como “Codinome Beija-Flor”, sucesso de Cazuza, reforçaram sua capacidade de interpretação única. Melodia também participou de festivais internacionais e dividiu o palco com grandes nomes, consolidando-se como uma voz respeitada dentro e fora do país.
A partir da década de 1990, o artista manteve sua relevância ao revisitar a própria obra e experimentar novos formatos, como registros ao vivo e projetos mais intimistas. Discos como “Acústico, ao vivo” e “Relíquias” evidenciaram a força de seu repertório e sua presença de palco. Nos anos 2000, seguiu ativo, lançando novos trabalhos, participando de colaborações e reafirmando sua identidade musical refinada.
Em 2014, após mais de uma década sem lançar inéditas, voltou ao estúdio com “Zerima”, álbum que reafirmou sua elegância e maturidade artística. O trabalho, que acabarei sendo seu último de estúdio, foi bem recebido pela crítica e pelo público, rendendo-lhe reconhecimento importante, como o Prêmio da Música Popular Brasileira.
O artista gravou 15 álbuns entre 1973 e 2014, construindo uma sólida trajetória discográfica e nos palcos, onde se apresentou ao lado de outros ícones da MPB, como Elza Soares, Zeca Pagodinho e Cássia Eller.
Luiz Melodia fez também alguns trabalhos como ator. Ele fez parte do elenco do filme “Quase Dois Irmãos” (2004), de Lúcia Murat, e contracenou com Fernanda Montenegro em “Casa de Areia” (2005), de Andrucha Waddington. Na televisão, fez participação especial na novela da Globo “Bang Bang” (2005), com o personagem Sam, em que também emplacou na trilha sonora a canção “Nós Dois”, com Renato Piau, um dos seus principais parceiros na carreira.
O cantor foi foi casado por décadas com a cantora e produtora Jane Reis e teve um filho, o rapper Mahal. Luiz Melodia morreu em 4 de agosto de 2017, no Rio de Janeiro, vítima de complicações decorrentes de um câncer. Sua obra, no entanto, permanece como uma das mais autênticas da música brasileira, marcada por lirismo, liberdade estética e profunda conexão com as raízes culturais do país.