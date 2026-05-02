Galeria Da tecnologia à saúde mental: conheça profissões modernas que estão em alta O mercado de trabalho vive uma transformação acelerada, impulsionada pelo avanço tecnológico, pelas mudanças no comportamento das pessoas e por novas demandas sociais e ambientais. Profissões tradicionais estão sendo reformuladas, enquanto outras surgem para atender a um mundo cada vez mais digital, conectado e recheado de dados. Nesse cenário, habilidades como pensamento analítico, adaptabilidade e domínio tecnológico ganham protagonismo. Ao mesmo tempo, cresce a valorização de áreas ligadas ao Por Flipar

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